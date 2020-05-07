İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabloları yakarken suçüstü yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye attığı esnada Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında bakır kabloları yakarken suçüstü yakaladıkları şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye attığı esnada Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında bakır kabloları yakarken suçüstü yakaladıkları şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark alanı içerisinde bulunan Divlit Yanardağı civarında devriye attığı esnada yanardağın eteklerinden ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti. Ateş yakılan bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen çarşı ve mahalle bekçileri, yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.'yı (38) suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguya alınan S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.