Kablosuz yaşam kalp pilini etkiliyor

Kalp pili kullanan hastaların cep telefonu ve akıllı saat gibi teknoloji ürünlerini kullanırken dikkat etmeleri ve kablosuz şarj etme özelliklerinden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Doktoru Mehmet Burak Özen, “Özellikle gömlek cebinde telefon taşınırsa hastanın kalp pilinin belli özelliklerini çalışmayacaktır ve hayatını kurtarması gereken dönemde görevini yapmayacaktır” dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte başta cep telefonu ve akıllı saatler olmak üzere neredeyse tüm mobil cihazlar artık kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Güçlü mıknatıslar sayesinde kablosuz olarak şarj edilebilen teknolojik cihazlar özellikle kalp pili kullanan hastaların da yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Bu tür cihazların yanlış kullanımları sonucunda da kalp pilleri bir takım işlevlerini yerine getiremeyebiliyor. Kalp pili kullanan hastaların kablosuz teknolojiyi kullanırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Doktoru Mehmet Burak Özen, “Ne yazık ki toplumumuzda en sık ölüm nedeni kalp hastalıkları. Ortalama yaşam ömrünün gittikçe artmasıyla kalp rahatsızlıklarını da daha çok görmekteyiz. Kalp hastalıkları nedeniyle de hastalarımıza ne yazık ki daha sık kalp pili takıyoruz. Kalp pillerimizin de çeşitleri var. Normal kalp pillerinin yanı sıra bizim şok veren dediğimiz kalp pilleri de kullanmaktayız. Son gelişen teknolojiyle birlikte artık kablosuz şarj cihazları kullanılmakta. Bu hem son model cep telefonları için hem de son model akıllı saatler için de geçerli. Bunlar kablosuz olmasına rağmen şarjda durabilmeleri için yüksek güçte mıknatıslar kullanılmakta. Bu mıknatısların istemediğimiz özelliği ise özellikle kalp pilleri mıknatıslardan etkilenmekte. Mıknatıs ve manyetik alanlarda kalp pillerinin bir kısmı çalışmamakta bir kısmı ise belli etkin özellikleri kullanılamamakta. Son çıkan telefonlarda ne yazık ki bu mıknatısları daha fazla görmekteyiz” dedi.

Gömlek cebinde taşınan telefon kalp pilleri için tehlike saçıyor

Kalp pili kullanan hastalara uyarılarda bulunan Dr. Özen, “Bizim hastalarımıza uyarımız kalp pili kullanıyorsa akıllı cihaz kullanıyorsa kalp pilinden 15 santimetre uzakta tutması gerekiyor. Eğer bu cihaz şarj oluyorsa da 30 santimetre uzakta tutmasını öneriyoruz. Eğer daha yakında bu cihazları tutarsak, özellikle gömlek cebinde telefonunu taşırsa hastanın kalp pilinin belli özelliklerini çalışmayacaktır ve hayatını kurtarması gereken dönemde görevini yapmayacaktır. Hastalara önerimiz telefonları kalp pilinizden 15 santimetre uzakta tutun ve mutlaka gömlek cebinizde taşımayın” diye konuştu.

“Hastayı kalp piliyle nasıl yaşaması konusunda bilgilendiriyoruz”

Hastalara kalp pili takılmasının ardından yaşam tarzlarında yapacakları değişiklikler konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Ramazan Gündüz, “Hastalarımıza elektronik cihazları nasıl kullanmaları gerektiğini,-ray cihazlarında nereden geçmesi gerektiğini, telefonu hangi mesafede kullanması gerektiği konularında bilgi veriyoruz. İşimiz kalp pilini takmakla bitmiyor. Bundan sonra da o pille nasıl yaşaması gerektiğini hastayı mutlaka bilgilendiriyoruz. Hastalarımızdan da beklentimiz yaşamlarını artık bir kalp pili hastası olarak devam ettirirken buna göre yaşamaları. Kullandıkları cihazları ve yaşam tarzlarını buna göre belirlemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2015 yılında baypas ameliyatı olan Neşet Şen, kalp piline alıştığını ve yaşam tarzını da ona göre değiştirdiğini söyledi. Şen, “Kalbimin kalp krizinden dolayı hasar gördüğünü ve yavaşladığını öğrendim. Kalp pili takılmasının şart olduğunu söylediler. Ben de baypas ameliyatından sonra zorluklar çekiyordum. 2018 yılında kalp pili takıldı. Kalp pili takıldıktan 2 hafta sonrasına kadar araba kullanamadım. Ondan sonra da yavaş yavaş kullandım. Doktorumuz da bazı önerilerde bulundu. Bu önerilere uyuyorum. Artık alıştım. Kalp krizini unuttum diyebilirim” diye konuştu.