Kaçak balık avcıları jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Gördes Barajında kaçak balık avcılarına yönelik çalışma yapan Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bir kişiye idari işlem yaparken limit altı avlanan kaya levreği cinsi balıkları baraja saldı.

Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Manisa'nın Gölmarmara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gördes Barajında kaçak balık avcılığına karşı hem karadan hem de su üzerinden botla denetim yaptı. Yapılan denetimlerde usulsüz ve kaçak avlanma nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 5/2 maddesi gereği, T.A. isimli şahsa 742 TL idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, limit altı avlanan 24 adet kaya levreği cinsi balığın, 4 adedi baraja geri bırakılırken, 20 adet limit altı avlanan kaya levreği cinsi balık ve yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 2 olta ve 53 adet kasnak misina ağ Gölmarmara İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca denetimlerde bölgede bulunan vatandaşlara kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile ilgili uyarılarda bulunuldu.