Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal Çelikli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanırken, kaçak kazıda kullanılan 1 adet arama detektörü, 1 adet hilti ile 3 adet hilti ucu, 10 metre uzatma kablosu, 1 adet manivela, kazma, kürek, çapa, keski ile kazıda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüpheliye 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.