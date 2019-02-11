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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarmanın takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarmanın takibi sonucu suçüstü yakalandı.


Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Saruhanlı ilçe jandarma ekipleri, Nuriye Mahallesi yakınlarında izinsiz kazı yapan A.S.C. (27), S.B. (27), G.T. (31) ve İ.Ç. (36) isimli 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarmadaki sorgularının ardından 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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