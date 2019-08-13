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Kaçak sebze ve meyveye karşı sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, üreticinin hakkını korumak amacıyla kente kaçak sebze ve meyve girişinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, da Manisa merkezinde hal zabıta ekiplerinin yaptığı yol denetimine katıldı. Amaçlarının üreticiyi, korumak, haksız rekabetin ve kayıt dışının önüne geçmek olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, bu doğrultuda denetim çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

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