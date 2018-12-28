KADEM'den Mehmet Akif'i anma programı

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'un 82. Ölüm Yıldönümü Anma programına katıldı.

KADEM İl Temsilciliğinde düzenlenen etkinliğe Vali Deniz'İn eşi Olcay Deniz'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in eşi Nejla Bilgiç, KADEM Manisa İl Temsilcisi Uz. Dr. Ümit Atman ve üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Mehmet Akif Ersoy'a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız' sözlerinden hareketle bu etkinliği gerçekleştirdik. 27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yakın tarihimizin en önemli düşünce adamlarından biridir. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır. O'nun yazdığı İstiklal Marşımız, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu gösteriyor” dedi.

Atman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu emanetlere sahip çıkma konusunda da Mehmet Akif'in dizelerinde geçen Âsım'ın nesline büyük görevler düşmektedir. Âsım'ın nesli olan atalarımız Çanakkale'de muhteşem bir destana imza atmıştır. Mehmet Akif, Âsım'ın nesli derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, bunları yüceltmek için tüm imkanlarını seferber eden bir gençliğin hayalini kurmaktadır. Bizlerde böyle bir neslin inşası için çalışıyoruz, çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, umudunu, birlik ve beraberliğini dizeleriyle dile getiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82'nci yıldönümünde rahmet, şükran, sevgi ve saygıyla anıyoruz.”

Etkinlikte eğitimci Ömür Türkmenoğlu tarafından Mehmet Akif'i ve şiirlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumu sonrasında Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz, Ömür Türkmenoğlu'na hediye takdim etti.

Kendisi de tezhip sanatı ile yakından ilgilenen Olcay Deniz, KADEM tarafından hazırlanan Tezhip Sanatı albümünü yakından inceledi.

Bu arada, kendisi ile tanışmak isteyen Yağmur adlı çocuk ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz, dernek üyeleri ve katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.