Kadın cinayetiyle hayattan koparılan kadınların isimleri tribünlerde

8 Mart'ta hazırladıkları video ile tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ilk maçında tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın girişimleriyle ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın destekleriyle kadın cinayetlerinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde kadını hayatın her alanında desteklemek amacıyla kurulan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kuruluş amacına uygun olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmeye devam ediyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde paylaştıkları video ile binlerce beğeni alan video ile dikkatleri çeken Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kendi sahasında oynadığı ilk maçta yine kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Erkekler tarafından hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar tribünlere asıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açıklamada, “Biz bu takımı kurarken hem kadını hayatın her alanında desteklemek hem de kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadınların hayattaki mücadelesini temsil etmesi amacıyla kurmuştuk. 8 Mart'ta kuruluş amacımıza uygun bir video hazırladık ve yayınladık. İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasından sonra belediye binamıza ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' Pankartı astık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Turgutlu'muzu ziyaretinde eşimle beraber sahneye ‘Kadına Şiddete Hayır' afişleriyle çıktık ve son olarak da kadın basketbol takımımızın oynadığı ilk maçta tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astık. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' demeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili mücadelemiz her zaman devam edecek” dedi.