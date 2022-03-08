Kadın işçilere müzik korosu eşliğinde sürpriz kutlama

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte müzik korosu eşliğinde kadın tekstil işçilere kutlama yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz kutlama hazırlandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçede faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kadın işçilerin günlerini kutlama için müzik korosu eşliğinde iş yerini ziyaret etti. 100 kadın işçiyle beraber içinde çeyrek altın gizlenen pastayı kesen Başkan Öküzcüoğlu, kadın işçilere çiçek takdim etmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan, pastanın içerisine gizlenen çeyrek altın da bugün işe başlayan Beyza Çeneli isimli işçiye çıktı. Kutlamalarda kadın işçiler ile Başkan Öküzcüoğlu, şarkılar söyledi, halk oyunları oynadı.

Kutlamalarda konuşan Başkan Öküzcüoğlu, "Bugünün önemini tekstil çalışanları olarak siz daha iyi anlarsınız. Bugün kadının erkekle sosyal ve ekonomik hayatta eşit olduğunu anlatmak için farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Atamız ekonomik kalkınmanın yegane temelinin kanından geçtiğini biliyordu ve bu dünyada ne varsa kaydının eseridir demiştir. Biz erkekleri de dünyaya getiren sizsiniz, onun için sizlere ailelerinize verdiğiniz katkılardan dolayı ekonomimize verdiğiniz katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Pastanın içinden çıkan altınla beraber mutluluğu katlanan Beyza Çeneli de Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.