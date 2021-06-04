Kadın meclis üyelerinden üreten kadınlara ziyaret

S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Salihli Belediyesinin de ortak olduğu kooperatifi ziyaret eden kadın meclis üyeleri Fatma Ünlü, Esra Gündoğdu ve Reşide Sağlam, Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kooperatif üyelerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Salihli Belediyesinin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında üreten kadınları buluşturduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Ademoğlu, kadın meclis üyelerine kooperatifi gezdirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı kadın meclis üyelerine teşekkür Kooperatif Başkanı Ademoğlu, belediyenin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında, üreten kadınları buluşturduklarını söyledi. “S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Türkiye'nin dört bir yanına organik ürünlerden gönderdiklerini anlatan Ademoğlu, “Salihli Ovasındaki dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarından toplanan yaprakları salamura yapan kadın üyelerimiz, cam kavanozlardaki asma yapraklarını kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, hayıt, çiçek ve çam balı, propolis, tarhana, makarna, lavanta yağı ve lavanta sabunu satışına başladık. Kooperatifimizin kurulmasında ve yer tahsis edilmesinde bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya tüm üyelerim adına teşekkür ediyorum” dedi.