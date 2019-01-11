Kadın muhtardan şiir kitabı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik'in ‘Bahanesi yok hayatın' isimli şiir kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Bahanesi Yok Hayatın' isimli şiir kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Kuyulan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik'in yazarı olduğu şiir kitabının tanıtımına Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Şiir kitabı hakkında bilgiler veren Şadan Şevik, “Çocukluğumdan bu yana bir şeyler yazıyordum. Ortaokulda da öğretmenim bir gün sen bir şiir kitabı yazacaksın demişti. Böyle bir yola çıktık. İnşallah edebiyat yolculuğunda da haznemize güzel şeyler katarak devam ederiz” dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Muhtar Şevik'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Programda Muhtarlıklar Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de şiir kitabının içerisinden seçtiği bir şiiri konuklara okudu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Muhtar Şadan Şevik'i tebrik eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ise, “Manisalı sanatçılarımızı destekleme projesi kapsamında bu salonlarımız kendilerine tahsis ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan tanıtımın ardından Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik ‘Bahanesi yok hayatın' isimli kitabını okuyucuları için imzaladı.