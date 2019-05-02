Kadın öğretmenler destek verdi öğrenciler projelerini hazırladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen Ortaokulunda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 20 kadın öğretmenin önderliğinde 118 öğrenci tarafından hazırlanan 28 proje büyük beğeni topladı.

Matematikten Fen alanına, Sosyal projelerden tarih projelerine kadar pek çok çeşitli konuda 28 projenin sergilendiği Mehmet Suphi Egemen Ortaokulunda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, ahilikte şed kuşanma töreni proje gösterisi ve okulun halk oyunları ekibin gösterisinin ardından protokol üyeleri tarafından açıldı.

7/A sınıfından Sudem Demirürek, Ruhsari Yusefyan ve Ekin Baysallar “Matematik Herkesin başarabileceği bir ders midir?” sorusuna cevap bulmak için bir proje başlattıklarını belirtti. Projeyi yapan öğrenciler, “Bireyselleştirilmiş öğrenme programına ihtiyaç duyan öğrencilerimize argoritma mantısı kazandırabilir miyiz diye inceledik. Okulumuzda bireyselleştirilmiş eğitim alan bir arkadaşımıza bu uygulamayı yaptık ve gayet iyi bir şekilde bu algoritmayı öğrendi. Matematik herkesin yapabileceği bir derstir bunu söylemek istedik” ifadelerini kullandı.

Açılışta bir konuşma yapan Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu Müdürü Metin Gençay, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile bir şeyleri ortaya çıkarmanın sonucudur. Eğitimi kurumlarını öncelikli amacı da bu hayal gücünün somut olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fuarımızda toplam 28 projeyi 118 öğrencimiz 20 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydu. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir” diye konuştu.

Ardından öğrencilere seslenen Müdür Gençay, “Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarımızı her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından fuardaki projeler katılımcılar tarafından dikkatlice incelendi. Her projenin hazırlayıcısı olan öğrenciler de projeleri hakkında misafirlere bilgi aktardı.

Melike Naz Arslan, Fatmanaz Akbaş, İzzet Ali Gökkal isimli öğrenciler ise ‘Oyun ve oyunlaştırmanın matematik öğreniminde etkisi var mıdır?' Projelerini bilim fuarında sundu. Projeyi yapan öğrenciler projeden aldıkları sonuçların başarılı olduğunu belirtirken öğrenmenin de bu sayede arttığını dile getirdi. Öğrenciler şunları dile getirdi: “Matematik dersi birçok öğrenci için yapılması zor, soyut kavramların fazla olduğu bir derstir. Öğrencilerin ilgilerini arttırmak için onların en sevdiği şeyleri sıralamalarını istedik. En üst sırada oyun olduğunu gördük. Bu yüzden bizde matematik işlemleri gerektiren oyunlar tasarladık. Öğrencilerin anlamakta zorlandıkları konuları belirlemek için bir ön test uyguladık ve konuları belirledik ve bu konularla ilgili oyunlar yaptık. Hazırlanan oyunlar sınıfça oynanarak derse olan ilginin durumu değerlendirildi. Projemiz ile kalıcı öğrenmeyi sağladık”