Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem

Manisa'da şiddet gören ve bu nedenle kadın konuk evine yerleşmek durumunda kalan kadınlar, Manisa Valiliği öncülüğünde Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) yönetimi arasında imzalanan protokole göre istihdam edilecek. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen istihdam projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

Manisa'da şiddet gören ve bu nedenle de kadın konuk evlerinde kalan kadınlara yönelik Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Kadının çalışma hayatına daha etkin bir şekilde rol alması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir yol haritası oluşturulması amacıyla Manisa Valiliği öncülüğünde Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü ile İŞKUR İl Müdürlüğü ve Manisa OSB arasında istihdam protokolü imzalandı. Protokol kapsamında fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik olarak istismara uğrayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi amacıyla istihdama uygun olduğu değerlendirilen kadınların Manisa OSB yapılanmasında yer alan firmalarda 3 yıl süresince istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Manisa Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde bilgi veren Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, “Öncelikle Türkiye'de ilk defa yapılan bir protokol. Zaten Manisa nüfusuna bakılarak sanayi şehri olarak en büyük illerden birisi. Sanayi şehri olan bir ilde böyle bir protokolün olması da hayırlı olacaktır. Bu protokolle uygun görülen kadınlarımız Manisa OSB firmalarında işe alımlarda öncelik sağlanacak. Protokol çerçevesinde bir heyet oluşturuyoruz. İş-Kur, Manisa OSB ve bizim tarafımızdan oluşan bir heyet. 3 ayda bir toplanacak heyetimiz uygun görülen kadınlarımızı Manisa OSB'de faaliyet gösteren şirketlere yerleştirilmesi sağlanacak” dedi.

Fabrikalarda istihdam edilecek kadınların işbaşı eğitim programlarına dahil olacaklarını açıklayan İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, “Manisa OSB'de yerleştirilecek olan kadınlarımızın özellikle işbaşı eğitim programlarında mesleki eğitim kursları kapsamında yerleştirmeleri kapsamında program boyunca hem cep harçları karşılanacak hem de genel sağlık sigortası primleri tarafımızca ödenecektir. Bunun öncesinde de gerekli danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimiz özellikle dezavantajlı pozisyonda bulunan kadınlarımıza yönelik sağlanacaktır. İstihdamın kalıcılığının sürdürülebilirliği noktasında da yine il müdürlüğümüzce de bunların takibi yapılacaktır” dedi.

Dezavantajlı kadınlara yönelik böyle bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını söyleyen Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran, bölgede faaliyet gösteren fabrikaların da hevesli ve istekli olduklarını belirtti.

“Projeye ilk kıvılcımı çakan kadın konuk evlerinde barınan bir kadınımız oldu”

Projenin kadın konuk evinde kalan bir kadının talebiyle başladığını belirten Vali Yaşar Karadeniz, “Bu gerçekten çok özel bir proje. Bir kadın konuk evinde barınan bir kadınımızın iş talebiyle yola çıktık. Vatandaşlarımızdan gelecek talepler yerinde talep olursa, uygulanabilir bir talep olursa Manisa'da buna imkan olduğu ölçüde o destek sağlanıyor. Bu projeye ilk kıvılcımı da kadın konuk evlerinde barınan bir kadınımız oldu. Daha sonra İş-Kur İl Müdürümüz ile Manisa OSB Müdürümüz işbirliği içerisinde o fikri olgunlaştırarak böyle güzel bir projeye dönüştürdüler. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de projenin yürütümünde yer alarak projeyi sürdürecektir” dedi.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede bir çözüm yöntemi olacak”

Türkiye'de ilk kez uygulanacak projenin kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir yöntem olacağını söyleyen Vali Karadeniz, “Türkiye'de de ilk uygulanan bir proje olması da bu projeyi özel kılan niteliklerden birisi. Öncelikle Manisa OSB'nin de güzel bir sosyal sorumluluk olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projeyle kadın konuk evine sığınan kadınlarımızın istihdamı sağlanarak hem kendilerinin hem de beraberinde barındığı çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamış olacağız. Başkalarına muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamış olacağız. Bu da kadına yönelik şiddetle mücadelede ayrıca bir çözüm yöntemi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri tarafından istihdam protokolü imzalandı.