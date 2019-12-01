Kadınlar futbol maçında davetsiz misafir

Manisa'da, TFF Kadınlar 3. Lig karşılaşmasında sahaya giren bir sokak köpeği renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada topla oynayan köpeği sahadan çıkarmak için herkes seferber olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

TFF Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta Manisa Esnaf Gençlik ile Afyon İdmanyurdu Gençlik Spor arasında oynanan 4. hafta mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Manisa 8 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısının başlama düdüğü çalınacağı sırada sahaya bir köpek girdi. Sahaya giren köpek önce saha içinde tur atmaya başladı. Ardından da yaklaşık 10 dakika boyunca futbol topuyla oynadı. Hakem başta olmak üzere futbolcular ve teknik heyet köpeği çıkarmak için büyük gayret gösterse de köpek topla oynamama devam etti. 10 dakika boyunca sahada kalan köpek ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Güçlükle sahadan çıkarılan köpeğin ardından mücadelenin ikinci yarısı başladı.