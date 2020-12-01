Kadınlar Yunusemre ile form tutuyor

Yunusemre Belediyesi spor merkezinde spor yapan kursiyerlerden Arzu Çelik, sporla 2 ayda 13 kilo verdi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor salonları ilçedeki hanımların spor yaparak form tutmasını sağlıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan spor salonu kursiyerlerden Arzu Çelik, düzenli spor yaparak 2 ayda fazla kilolarından kurtuldu. Antrenörü Zarife Tok rehberliğinde 2 ayda 13 kilo veren Çelik, 108 kilodan 95 kiloya düştü. Kilo verdikçe kendine olan güveninin arttığını dile getiren Arzu Çelik, “Sporun bana kazandırdığı birçok şey var. Bunların başında sağlık ve özgüven. Çok mutluyum. Bundan sonra da sporu hayatımın bir parçası haline getireceğim. Sizlerin sayesinde spor yapmayı da çok sevdim. Bizlere bu imkanları sunan belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.