Kadınlara, 'Kadın hakları ve sağlığı' konusunda seminer verildi

Yunusemre Belediyesi, Sosyal Hizmet Federasyonu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliği ile vatandaşlara, geçici koruma-uluslararası koruma başvurusu kapsamında Manisa'da oturan kadınlara yönelik Kadın Hakları ve Sağlığı semineri düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Sosyal Hizmet Federasyonu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliği ile vatandaşlara, geçici koruma - uluslararası koruma başvurusu kapsamında Manisa'da oturan kadınlara yönelik encümen salonunda seminer düzenlendi. İki ayrı oturumda düzenlenen seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile 30 kadın katıldı. Seminer ile kadınların temel sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerine talep bilincinin ve erişimlerinin arttırılması hedeflendi. Seminerde ayrıca temel kadın hakları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ile ilgili bilgilere de değinildi. Program sonunda kadınlara içinde hijyen ve bakım malzemeleri bulunan koli hediye edildi.