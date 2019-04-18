Kadınlara, kazançlı ticaretin şifreleri anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen konferansta Finans Uzmanı Dr. Sevilay Suyabatmaz ve Mali Müşavir Süreyya Dönmez, sürekli kazanç için neler yapılması gerektiği konusunda kadınlara ipuçları verdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, hemcinslerine ticaretin püf noktalarını öğretecek bir konferans düzenledi. Konferansta, Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sevilay Suyabatmaz, ticaret yapmak ve kazanç elde etmenin püf noktaları hakkında bilgi verdi. Girişimci kadınlara yönelik teşvikleri de anlatan Suyabatmaz, iş planlama, girişimciliğin anlamı ve önemi hakkında katılımcıların anlayabileceği yalın bir dille bilgilendirmede bulundu.

Salihlili Mali Müşavir Süreyya Dönmez ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Resmi Gazete'de yayınlanan, İnternetten satışı düzenleyen yasa hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Dönmez, kadınların evde ürettikleri ürünleri satarken karşılaşabilecekleri yasal sorunlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Konferans sonunda, katılımcılar konuşmacılara sorular sorarak, daha detaylı bilgi alma imkanı buldu. Salihli TSO Başkanı Yüksel tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

Salihli TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Salihlili TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO Kadınlar Birliği üyeleri ve 29 Nisan'da düzenlenecek “Üretici Kadınlar Pazarı”nda stant açacak olan Salihlili kadınlar katıldı.