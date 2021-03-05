Kafası tenekeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde kafasını teneke bir kutuya sıkıştıran sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Topuzdamları Mahallesi'nde bir köpeğinin sokağa atılan teneke kutuya kafasını sıkıştırdığını gören mahalle sakinleri acı içinde sesler çıkaran köpeği kurtaramayınca durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri köpeğin kafasını sıkıştığı teneke kutudan çıkararak köpeğin rahat bir nefes almasını sağladı. Sıkıştığı teneke kutudan kurtulan köpek bir anlık şaşkınlığın ardından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sokaklara gelişigüzel bırakılan veya atılan bu tip kutuların sokak hayvanları için tehlike oluşturduğunu kaydeden itfaiye ekipleri vatandaşların bu konuda daha hassas davranmalarını istedi.