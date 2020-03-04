Kahraman memur ödüllendirildi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Salim Babuş ile hastanede görevli VHKİ Memuru Hüseyin Sarıkaya'yı makamında kabul etti. Başkan Bilgin, ailesiyle geldiği hastanenin acil servisinde sıra beklediği sırada yediği poğaçanın nefes borusuna kaçması sonucu nefesi kesilen 1 buçuk yaşındaki İsa Akman'a müdahale ederek hayatını kurtaran Hüseyin Sarıkaya'yı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kahraman memur Sarıkaya ise insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.