Kahreden olayla ilgili birbirlerini suçladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Ocak günü Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde meydana gelen ve baba ile 2 yaşındaki oğlunun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Salihli'de 5 Ocak günü saat 17.45 sıralarında, 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana gelen olay neticesinde, Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin devam eden eden soruşturma çerçevesinde, site yöneticisi Hamza A. ile sondajı açan firmanın yetkilisi Vasfi Ç., ilk ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle adam öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülnar Sitesi'nde 6 yıldır yöneticilik yapan Hamza A.'nın ilk ifadesinde, kuyu açmak için izin alınması gerektiğini bilmediğini, sondajı açan Vasfi Ç.'nin ise sondaj açılması için site yönetimi tarafından gerekli izinlerin alındığını tahmin ettiğini söylediği öğrenildi.

"Sondaj kuyusunun açılması için izin alıp almadıklarını sormadım"

Edinilen bilgiye göre, sitede 6 yıldır yöneticilik yapan Hamza A. ifadesinde, sondaj kuyusunun bahçe işlerinde kullanılmak için açıldığını, kuyu açmak için ise izin alınması gerektiğini bilmediğini söyledi. Hamza A., yaklaşık 6 ay önce açılan kuyunun üzerinin ise odun parçaları ve çalılarla kapatıldığını söyledi. Yapılan incelemede ise, sondaj kuyusu açılmasıyla ilgili olarak karar defterinde alınmış bir karar olmadığı belirlendi. Sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç. ise ifadesinde 60 metreye ulaşıldığını, kuyuda istenilen verimde suya ulaşılamadığı için sondaj çalışmalarının durdurulduğunu söyledi. Vasfi Ç.'nin ayrıca, "Profesyonel bir yönetim olduğu için sondaj kuyusunun açılması için izin alıp almadıklarını sormadım. İzin almış olduklarını tahmin ettim" dediği öne sürüldü.

Sondaj kaçak açılmış

Yine savcılık tarafından yapılan incelemede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce bölgede su arama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı tespit edildi. 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkındaki Kanun'un, yer altı suyu arama ve kullanma biçimini belirleyen 8. Maddesi çerçevesinde; derinliği 10 metreden fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmaların kaçak kuyu statüsüne girdiği, söz konusu kuyunun da sondaj izninin olmadığı tespit edildi. Ayrıca Turgutlu-Ahmetli Alt Havzası'nın Bakanlar Kurulu kararıyla "Tahsise Kapalı Alan" ilan edildiği ve yer altı suyu tahsisine kapatıldığı belirlendi.