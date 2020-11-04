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Kahveciler Odasından üyelerine maske ve kolonya desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kahveciler Esnaf Odası tarafından üyelerine 25 bin maske ve 500 şişe kolonya dağıtımına başlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kahveciler Esnaf Odası tarafından üyelerine 25 bin maske ve 500 şişe kolonya dağıtımına başlandı.


Hakan Yerli Başkanlığı'ndaki Salihli Kahveciler Esnaf Odası, korona virüs salgını döneminde zor günler geçiren üyelerine destek sağlamaya devam ediyor. Kahveciler Odası, üyelerine maske ve kolonya dağıtıyor.


475 üyeye yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske ve kolonya dağıtımına başladıklarını belirten Oda Başkanı Yerli, “Maske ve kolonyaları bizzat tarafımızdan yapılmaktadır. İsteyen üyemiz odamıza gelerek 1 kutu maske ve 1 şişe kolonyayı alabilirler” dedi.


Virüsten arınmış bir dünya temennisinde bulunan Yerli, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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