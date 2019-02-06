Kahvehaneye ateş açtılar: 1 yaralı

Turgutlu'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda, kahvehanede bulunan T.G. (25) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan aracı ve araç içerisindeki şahısları yakalama çalışması başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.