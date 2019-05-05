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Kahyaoğlu: “Çıkacağız ve diğer maçlarımızı da kazanmak için oynayacağız”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok sayıda pozisyon bulduk ama bu pozisyonları golle değerlendiremedik.

Ligi istediğimiz şekilde sonuçlandıramadığımız için üzgünüz” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı E.Y. Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak, son 3 haftaya girilirken ligde kalma umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Maça iyi başladık. Çok sayıda pozisyon bulduk ama bu pozisyonları golle değerlendiremedik. Ligdeki durumumuz da netleşmeye başladı. Ligi istediğimiz şekilde sonuçlandıramadığımız için üzgünüz. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atamayınca istediğiniz gibi olmuyor. Önümüzde 3 tane daha maçımız var. Devam etmemiz gerekiyor. Bu maçları da oynayıp ligi tamamlayacağız” dedi.


Bundan sonraki maçlara formalite olarak bakıp bakmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kahyaoğlu, “Bu saatten sonra 8 puan fark var. 9 puanlık bir periyot oynanacak. Rakiplerimizi maçları da bizi etkiliyor. Formaliteden çıkacağız anlamında konuşmuyorum. Biz çıkacağız ve diğer maçlarımızı da kazanmak için oynayacağız” diye konuştu.

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