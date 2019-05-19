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Kahyaoğlu: ”Skor elde ediyoruz, devamını getiremiyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Skor elde ediyoruz, devamını getiremiyoruz.

Bu yıl işler kopuk kopuk oluyor. Bir türlü, olumlu sonuçlandıramıyoruz. Aynı şeyi bugün de yaşadık” dedi.


Spor Toto Süper Lig'den geçtiğimiz hafta düşmesi kesinleşen Akhisarspor, ligin 33. haftasında evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Bu ligde sahamızda son maçımızı oynadık. Skor olarak farklı bir skorla ayrılmak istiyorduk. Görüyorsunuz oynayıp kalıyoruz. Skor elde ediyoruz, devamını getiremiyoruz. Bu yıl işler kopuk kopuk oluyor. Bir türlü, olumlu sonuçlandıramıyoruz. Aynı şeyi bugün de yaşadık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz” dedi.

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