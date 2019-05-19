Kalıntısız asma yaprağı için bağcılar ve tüccarlara uyarı

Ortalama tarım ilaçlarının 10-14 gün arasında etki süresi olduğunu kaydeden Öztürk, bu süreye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaya kalıntısız asma yaprağı arzı için ilaçlama yapılmamış bağlardan yaprak toplanması ve zirai ilaç kalıntısı olmayan yaprakların ticaretinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Lezzetli tadı ve kalitesinden dolayı Sultaniye üzümünün yaprağı taze ve salamuralık olarak iç ve dış piyasada tercih edilmektedir. Ayrıca üzümün oluşumu için gerekli uzun süre boyunca bağcılar için asma yaprağı satımı da önemli bir ek gelir kaynağı olmaktadır. Zaman zaman ilaç kalıntısı riski nedeniyle iç ve dış pazarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Kalıntısız güvenli gıda temini tüm tüketicilerin en doğal hakkıdır. İlaç kalıntısı olmayan ürün temininde, Müdürlüğümüz çalışmalarının yanında çiftçilerimizin ve yaprak ticareti yapan kişilerin de bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Yaprak ticaretinin devamı ve insanlarımızın temiz ve sağlıklı yaprak tüketmelerini sağlamak için, sektördeki herkesin sorumluluklarını yerine getirerek piyasaya kalıntısız ürün arz etmeleri gerekmektedir” dedi.

"Tarım ilaçlarının etkisi 10-14 gün"

Üreticiden tüketiciye zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ürünlerin ulaştırılması yönünde il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri denetim ekiplerince her türlü çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade eden Öztürk şunları söyledi:

“Bilindiği gibi üzümü hastalıklar ve zararlılardan korumak için birtakım kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Fakat üreticilerimiz yaprağı toplayacak ise sağlıklı ürün elde etmesi ve ihracatın devamı için zirai ilaç kalıntılarına ve bununla ilgili kurallara dikkat etmeleri gerekmektedir. Yaprak toplanacak bağda ilaçlama yapılması gerekiyorsa, önce yaprak toplanmalı daha sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yapılmış bağdan, atılan ilacın bekleme süresi bitmeden kesinlikle yaprak toplanılmamalıdır. Etiketinde 'Tüketim amaçlı asma yaprağında kullanılamaz' ibaresi olan üzümde ruhsatlı ilaçlar, kesinlikle sarmalık yaprak toplanan bağlarda kullanılmamalıdır. Etiketinde 'Tüketim amaçlı asma yaprağında kullanılamaz' ibaresi yazılı tarım ilacı kullanılmışsa, asla bu bağlardan yaprak toplanılmamalı, satışa sunulmamalı, üreticilerimizin kendileri de tüketmemelidir. Yaprak toplama döneminde ilaçlama kaçınılmaz ise, yaprakta kullanılması uygun, tercihen organik tarımda kullanılan biyo-ilaçlar kullanılmalıdır. İhracat amaçlı yaprak toplanılan bağlarda ise toplanılan yaprakların AB kriterlerine uygun olması gerektiğinden; yaprak alıcı ve satıcılarının sözleşme yapmak suretiyle izlenebilirliği sağlanmış, organik tarım yapılan veya organik tarıma uygun biyo-ilaçların kullanıldığı bağlardan toplanmış yaprakların alım-satımı yapılmalıdır. İlaçların etiketinde bulunan son kullanma tarihi ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresi dediğimiz süreye uyulmalı, bu süreye uyulmadan kesinlikle yaprak toplanmamalıdır. Bekleme süresi ile ilacın etki süresini karıştırmamak gerekir. Etki süresi atılan ilaçların hastalık ve zararlılara göre biyolojik etki süresini gösterir. Ortalama tarım ilaçlarının 10-14 gün arasında etki süresi vardır. Bekleme süresi ise ilaçlama yapıldıktan sonra insan tüketimi için geçmesi gereken süreyi ifade eder. Tüketim amaçlı yaprak toplama döneminde bu süreler dikkate alınarak zirai mücadele planlanmalı, çevreye ve insan sağlığına zararsız biyo-ilaçlar ya da bekleme süresi çok kısa bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Üreticilerimiz yaprak toplama döneminde kullanabilecek bitki koruma ürünleri hakkında il ve ilçe müdürlüklerimizden gerekli bilgiyi alabilirler.”