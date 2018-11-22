Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir eve kalorifer kazanı taşıyan vinç yan yattı.

Olay, Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Sezgin yönetimindeki 07 DEN 06 plakalı vinç, yaklaşık 30 metre yükseklikten kalorifer kazanı indirmek isterken yumuşak olan zeminin çökmesi sonucu yan yattı. Vincin yan yatması nedeniyle çelik halatlara bağlı 500 kilogramlık kalorifer kazanı da 30 metre yükseklikten yere düştü. Kalorifer kazanını sabitlemeye çalışan 3 işçi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Vincin yan yatması kısa süreli paniğe neden olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.