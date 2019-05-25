Kalorifer kazanına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın kullanılmayan kalorifer kazanından kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Gelen ekipler tarafından yavru kedi, mahsur kaldığı kalorifer kazanından çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı kalorifer kazanından kurtarılan kedi ise özgürlüğüne kavuştu.