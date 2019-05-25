İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalorifer kazanına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın kullanılmayan kalorifer kazanından kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Gelen ekipler tarafından yavru kedi, mahsur kaldığı kalorifer kazanından çıkarıldı.


İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı kalorifer kazanından kurtarılan kedi ise özgürlüğüne kavuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.