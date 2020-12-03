Kamu kurumlarının güvenliğinde tek tip üniforma dönemi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan hizmet birimlerine görev yapan güvenlik personelleri, İçişleri Bakanlığı'nın 15/05/2020 tarihli ve 1295 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesi ile kamu kurumlarında kullanılacak olan tek tip üniformaya geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın 15/05/2020 tarihli ve 1295 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesi ile kamu kurumları tek tip üniformaya geçti. Yönerge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan hizmet birimlerinde görev yapan güvenlik personelleri de kamu kurumlarında kullanılmasına kararlaştırılan tek tip üniformaya geçti. Yönerge kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik görevlileri yeni üniformaları kullanmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hizmet birimlerinin yer aldığını ve güvenlik personellerinin 24 saat görev başında olduğunu dile getiren Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.