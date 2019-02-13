Kamu kurumlarının tadilatları meslek liselilerden

Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda aldıkları eğitimi Kula'da kamu kurumlarının tadilatlarını yaparak pekiştiriyor. Okul müdürü Ahmet Ali Okumuş amaçlarının iş sektörüne 'Ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek' olduğunu vurguladı.

Pratik eğitimlerin öğrencilerin geleceği için çok daha faydalı olduğuna dikkat çeken Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, Manisa ilçeleri arasında alanında uzman ve kalifiye eleman yetiştirme konusunda çeşitli projeler yaptıklarını söyledi. Pratik eğitim adına ilçedeki kamu dairelerinin hemen hemen hepsinde okul öğrencilerinin hizmetinin bulunduğunu da söyleyen Okumuş, "Elektrik Elektronik Teknolojisi, İklimlendirme ve Tesisat Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri alanları ile Manisa ilimiz ve ilçelerimizde alanında uzman, kalifiye eleman yetiştirme adına her türlü çalışma ve planlamayı yapıyoruz. Öğrencilerimizin teorik eğitim ile üniversite düzeyine hazırlanmanın yanında alanında pratik eğitimini en üst seviyeye taşıma adına her türlü imkan ve fırsatı değerlendirmektedir.” dedi.

“Amacımız iş sektörüne ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek”

Kula Kaymakamlığı'nın kalorifer tesisat işçiliğinin okul öğrencileri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak eksiksiz olarak yapıldığını vurgulayan Okumuş, "Pratik eğitim adına ilçemiz kamu dairelerinin hemen hemen hepsinde okulumuz Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmeti mevcut olup bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam edecektir. İlçemiz kaymakamlık binasının kalorifer tesisat işini işçiliğin okulumuz Tesisat Teknolojileri Alan Şefi Süleyman Çağlayan gözetiminde alan öğrencilerimiz tüm ustalık becerilerini sergileyerek eksiksiz olarak gönüllülük esasına dayalı olarak yapmaktadır. Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak amacımız iş sektörüne ara eleman değil aranan eleman yetiştirmektir.” şeklinde konuştu.