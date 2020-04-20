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Kamu malını çaldılar, kameralara takıldılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında oluşturulan peyzaj alanlarındaki, otomatik sulama sisteminin kontrol üniteleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Kamu malını çalan hırsızlar, bölgedeki kameralara takılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilgili olay hakkında yasal işlem başlattı.


Çevre Yolu, Menemen Yolu Saat Kavşağı, İzmir-Bursa Sürat Yolu ve Yeni Terminal Kavşağı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj alanlarındaki otomatik sulama sisteminin kontrol üniteleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. MOBESE ve bölgedeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen hırsızlar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi yasal işlem başlattı.


Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Hizmetin yapılması kadar korunması da önemlidir. Korumak ve geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Bu anlamda vatandaşların gördükleri şüpheli durumları emniyete bildirmelerini rica ediyoruz.” ifadelerinde bulunuldu.

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