Kamu Sen Manisa, depremzedeler için seferber oldu

Manisa'da 10 bin üyesi bulunan Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu düzenlediği basın toplantısıyla yaşanan büyük depremler sonrası yoğun bir seferberlik halinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Aydın Akagündüz yaptığı açıklamada 6 Şubat'ta merkez üstü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremle büyük bir yıkımın yaşandığı 11 ildeki yaraların sarılması adına seferber olduklarını ve devlet-millet dayanışmasının önemine değinerek, “El ele verip birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

"Devletimizin, milletimizi yanındayız"

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyen Akagündüz, “Depremin olduğu günden itibaren Türkiye Kamu Sen Manisa olarak ilgili amirlerimizle irtibata geçerek Manisa'da ‘10 bin üyesi ile Kamu Sen devletimizin, milletimizin emrindeyiz diyerek üzerimize düşen ne varsa göreve hazırız' dedik. Manisa'mızda bulunan sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ederek deprem bölgesinde AFAD ve Kızılay'la koordineli ayni ve nakdi yardımlar için seferber olduk. Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kaldık. Acımız büyük. Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çıkabiliriz ve bizim Kamu Sen olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Türkiye'nin kalbi bu bölgede yaşayan insanlarımızla birlikte atmaktadır. Depremin olduğu andan itibaren tüm bölgede sivil toplum örgütü mensupları ile devamlı irtibat içerisinde olduk olmaya da devam etmekteyiz. Manisa'dan bölgeye giden tüm kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat içerisinde, bizler de neler yapabiliriz düsturu ile hareket ettik. Manisa'dan deprem bölgelerinde görev alan tüm kamu personeline ve görevi tamamlayıp Manisa'ya dönen ve halen bölgede görevli olan kamu personeline minnettarız. Allah onlardan razı olsun ve yardımcıları olsun” dedi.

"El ele verip birlikte ayağa kalkacağız"

“Devleti yaşat ki millet yaşasın düsturu ile devlet millet el ele vererek yaşanan bu acıyı yine millet olarak hep birlikte atlatacağız.” diyen Akagündüz açıklamasını şöyle tamamladı: “El ele verip hep birlikte ayağa kalkacağız. Yaşadığımız bu büyük deprem felaketi nedeniyle tüm milletimize ve devletimize bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, ‘Allah bütün milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun' diyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun.”