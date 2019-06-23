İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamu Sen'de Atalay dönemi

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi yönetim kurulu kararıyla Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atandı.


Türk Büro Sen Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan'ın 2015 yılından beri yürüttüğü Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliğine, Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay atandı.


Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atanan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, "Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetiminin takdiri ile Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği görevi tarafıma tebliğ edilmiştir. Görevimiz ve sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Bu onurlu ve anlamlı görev için Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetimine teşekkür ederim." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.