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Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Manisa'nın Ahmetli ilçesi Ankara-İzmir karayolu üzerindeki Dibekdere kavşağı mevki'inde saat: 09.00 sıralarında Hasan Kozan (56) idaresindeki 43 KY 570 plakalı Renault marka araç, Ankara İzmir karayolu üzerinden Dibekdere kavşağına dönmeye çalışan Cafer T. (41) idaresindeki 35 AH 3540 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kozan olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Cafer T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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