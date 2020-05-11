Kamyonda uyuşturucu ile yakalananlar tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine jandarma tarafından durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi çıkardıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı 8'inci JASAT Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Salihli-Gölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Amirliği ekiplerinin de destek verdiği denetimde, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile kamyonda yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 7.65 milimetre çapında tabanca, 6 mermi, uyuşturucu madde içmekte kullanılan 5 özel aparat ele geçirildi. Kamyondaki şüpheliler R.I. (35) ve M.D. (44), gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.