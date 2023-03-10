Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin aynı yönde ilerleyen canlı tavuk yüklü tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) idaresindeki 35 ATZ 049 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Ümit Çalışkan (53) idaresindeki 45 NS 497 plakalı canlı tavuk yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Nihat Özkan ve Vedat Özer kamyonetin ön kısmında sıkışırken, kamyonet sürücüsü Enver Özer (44) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Vedat Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Nihat Özkan ise, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Vedat Özer'in cansız bedeni ise, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekibi ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsü Ümit Çalışkan (53) ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.