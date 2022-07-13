Kamyonet, süt tankerine çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin süt tankerine arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Cengiz M. (55) idaresindeki 09 JS 983 plakalı açık kasa kamyonet, aynı yönde seyreden Yaşar S. (43) idaresindeki 45 LG 920 plakalı süt tankerini rampayı çıkarken sollamak istedi. Kontrolden çıkan kamyonet süt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Cengiz M., araçta sıkışarak yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.