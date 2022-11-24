Kamyonette cesedi bulunmuştu, amcasının oğlu tarafından öldürülmüş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet içerisinde boynundan vurulmuş şekilde bulunan adamın amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri Hüseyin Tarım'ın (45) boynunda kan izleri bulunduğunu fark etti. Yapılan incelemede boynundan tüfekle vurulan Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir şirkette nakliye işleri yapan Tarım'ın dün gece de evine gitmediği öğrenilirken kim ya da kimler tarafından saldırıya uğradığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler Hüseyin Tarım'ın amcasının oğlu M.T. (26) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ilk ifadesinde Hüseyin Tarım'ın evinin önüne gelerek taşkınlık çıkardığı ve bunun üzerine sinirlenerek öldürdüğünü itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.