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Kamyonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49) isimli işçi maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49) isimli işçi maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesinde 00.10 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki özel bir maden ocağında 45 AAJ 648 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Nurettin Alkaya (49) isimli maden işçisi kamyondan inerek, kamyonun ön kısmından yolun diğer tarafına geçmek istediği sırada, kamyon şoförü S.K.'nın kamyonu hareket ettirmesi sonucu kamyonun altında kalarak yaralandı. Kamyon altında kalarak ağır yaralanan Nurettin Alkaya sevk edildiği Soma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkaya'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken kamyon sürücüsü S.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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