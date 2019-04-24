Kanalda mahsur kalan köpeğe itfaiye kurtardı

Turgutlu'da sulama kanalında mahsur kalan ve bir ayağı sakat olan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Turgutlu Ovası Sabancı Karakolu yakınlarında bulunan sulama kanalında bir köpek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri kurdukları merdiven ile sulama kanalına inerek mahsur kalan arka ayağı sakat köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine teşekkür etti.