Kanserde erken teşhise boyama yaparak dikkat çektiler

Manisa'nın Kula ilçesinde, kanser farkındalığını arttırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla çeşitli noktalara erken teşhis logosu boyama çalışması yapıldı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Kula İlçe Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği proje ile erken teşhiste vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşların yoğun olduğu yerler başta olmak üzere halk eğitim merkezi, aile sağlığı merkezleri ve ilçe hastanesi civarında, erken teşhis logosunun basılı olduğu ve ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı kalıptan boyama yaptılar. Erken teşhis önemine vurgu yapmak için çeşitli etkinliklere de imza atan Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Kula İlçe Spor Müdürlüğü başlattıkları bu proje kapsamında vatandaşlara broşür dağıtarak da bilgilendirme yaptı. Farkındalık çalışmaları kapsamında erken teşhise vurgu yapmak istediklerini ve erken teşhisin önemi anlatmak istediklerini belirten Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Taraması yapılan kanserler, kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında; ayda bir kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması için danışmanlığın verilmesi, yılda bir klinik meme muayenesi 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, kadınlarda serviks kanseri tarama programı kapsamında; 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi yapılması ve kolorektal kanser taramaları kapsamında 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması, 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır. Vatandaşların 50-70 yaş arası kişiler kolon kanseri taramalarını, 30-60 yaş arası kadınlar HPV (rahimağzı kanseri) taramalarını, 40-69 yaş arası kadınlar Mamografi (meme kanseri) taramalarını ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis Tarama Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerine başvurarak yaptırabilirler. Farkında ol, sevdiklerinle ol” dedi.