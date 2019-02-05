Kansere dikkat çekmek için broşür dağıttılar

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, halk sağlığını korumak adına yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kula Devlet Hastanesinde bilgilendirme standı kurdu. Broşürler ve afişlerle kansere dikkat çeken sağlık görevlileri, vatandaşları kanser hastalığı konusunda bilgilendirdi.

Dünyada kanser hastalığı dolayısıyla gerçekleşen hastalıkların önümüzdeki yıllarda giderek artacağı gözlemlendiğini ifade eden Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada her yıl kansere bağlı 8.8 milyon ölüm gerçekleşmekte ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu rakamın 14 milyona (yılda) yükselmesi beklenmektedir. Ülkemizde ki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilmektedir. Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde; kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığı söylenebilir. Son verilerimizi genel olarak değerlendirdiğimizde; Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemi önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür” dedi.

“Kanser önlenebilir bir hastalıktır”

Kanser hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapan Dr. Kaçar, “Dünyada her geçen gün daha fazla insan tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin 1/3'den fazlasının gelişimi engellenebilir. Kanserin önlenmesi hususunda; alkolden ve tütün mamullerinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak oldukça önemlidir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir" dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Her hastalıkta olduğu gibi özellikle kanser hastalığında da erken teşhisin hayat kurtaracağına dikkat çeken Dr. Kaçar, “Bütün kanserler erken belirti vermemektedir. Yine de şüpheli belirtiler olduğu takdirde doktora başvurulması erken teşhis olasılığını arttırmakta, bu da tedavi sürecini ve sonrasını olumlu etkilemektedir. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bireyler kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi adına teşvik edilmeli ve erken teşhisin değeri hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır” ifadelerini kullandı.