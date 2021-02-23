Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki panelvan bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi üzerinde 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa Ford marka panelvan aracını park ettikten sonra pazara giden Ramazan Kesen, aracının bir anda alev aldığını öğrenince olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların haber verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, aracın motor kısmında başlayan yangını söndürdü. Yanan aracın çevreye zarar vermemesi için de itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Bir görgü tanığı, park halindeki araçtan önce dumanlar, ardından da alevler çıkması üzerine itfaiyeye haber verdiğini ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdüğünü söyledi. Aracın sahibi Ramazan Kesen ise, aracını bırakarak pazara gittiğini ve yangının nasıl olduğunu bilmediğini belirtti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.