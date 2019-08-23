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Kapancıspor'da Raşit Tok dönemi

Manisa 1.

Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancaspor, deneyimli teknik direktör Raşit Tok ile anlaştı. Tok, resmi sözleşmeye imza attı.


Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Raşit Tok, hedefi olan bir kulüp ile anlaştığını söyledi. Tok, “Kapancı mahallemizde futbol çok seviliyor. Bizde hem çok sevilen, hem de hedefi olan Kapancıspor'u bir üst lige taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


Hedeflerinin Süper Amatör Küme olduğunu vurgu yapan Kapancıspor Kulüp Başkanı Ali Ortayol ise teknik direktör Raşit Tok ile el sıkışmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Geçen yılki kadroyu koruyup, eksik mevkilere oyuncu transferi yapacaklarını belirten Ortayol, “Takıma Murat Çark ve Yunus Kılavuz'u transfer ettik. Taraftarlarımızın desteği ile bu sezon adımızı süper amatör kümeye yazdırmak istiyoruz” dedi.

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