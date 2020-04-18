Kapı kapı gezip maske ve yardım kolisi dağıttılar

TBMM'deki çalışmalarını tamamlamasının ardından Manisa'ya dönen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile birlikte mahalleleri dolaştı. Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Baybatur, maske ve yardım kolisi dağıttı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TBMM'de korona virüs salgınına yönelik işten çıkarmaların yasaklanması ve ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteğisağlanması gibi düzenlemelerin de yer aldığı yoğun geçen torba yasa çalışmalarının ardından soluğu Manisa'da sahada aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile birlikte Laleli ve Muradiye mahallelerini dolaşan Baybatur, vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Hem ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, hem de vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek üzere her kapıyı tek tek çalan Baybatur, vatandaşlara maske ve yardım kolisi dağıttı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının iki haftadır hafta sonları tüm vatandaşları kapsayacak şekilde uygulandığını da hatırlatan Baybatur, “Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için siz ‘Evde Kalın' vefa ekiplerimiz siziler için dışarıda” dedi.

Korona virüsle mücadelede tez zamanda zafere ulaşmak için evde kalmanın önemine dikkat çeken Baybatur, kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın çağrısında bulundu.