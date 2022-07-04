Kaptan gemiyi kurtardı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Jeopark Futbol Turnuvası'nın çeyrek final müsabakasında normal süresi 1-1'lik skorla tamamlanan Sandalspor-Menye FK müsabakasının penaltılarında kaleye geçen Sandalspor'un takım kaptanı Haktan Orak, kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşıdı.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen Jeopark Futbol Turnuvası, çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Seyir zevki oldukça yüksek olan müsabakalarda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Dün oynanan Sandalspor- Menye FK müsabakası da renkli görüntülere sahne oldu. Maçın normal süresinde galibiyete ulaşmak için mücadele eden her iki takım da başarıya ulaşamazken, maçın normal süresi 1-1'lik skorla sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta yine gol olmazken, galibiyeti belirlemek için bu kez penaltı atışlarına gidildi. Nefeslerin tutulduğu müsabakada penaltı atışlarında 1 gol geriye düşen Sandalspor'un takım kaptanı Haktan Orak, tüm sorumluluğu üstlenerek kaleye geçti. Takımı attığı penaltı atışlarını gole çevirirken kalesini gole kapatan kaptan Orak, kurtardığı 3 penaltı atışıyla takımını yarı finale taşıdı. Kaptanın bu başarısıyla yarı final biletini kazanan Sandalspor takımı, dakikalarca saha içerisinde kutlama yaptı.

Her geçen gün temposu artan turnuvanın 7 Haziran günü oynanacak olan final müsabakasıyla sona ermesi bekleniyor.