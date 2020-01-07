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Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sadece yüksek kesimlerde kar yağışı olması nedeniyle kar sevinci yaşayamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı ilçe merkezine 8 kamyon kar getirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sadece yüksek kesimlerde kar yağışı olması nedeniyle kar sevinci yaşayamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı ilçe merkezine 8 kamyon kar getirdi.


Turgutlu Belediyesi, kar sevinci yaşayamayan çocukları ihmal etmedi. İlçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bu bölgelere gidip karda oynama imkanı bulamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 kamyon kar getirerek ilçe merkezinde meydana döktü. İlçenin yüksek kesimlerinden toplanan karların içinde oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Akın da çocukların yanına gelerek kar sevinçlerine ortak oldu. Çocuklarla kar topu oynayan Başkan Akın, onlarca çocuğun hedefi haline geldi.

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