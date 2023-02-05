Kar keyfi kabusa döndü, tipide mahsur kaldılar

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'na kar keyfi yaşamak için çıkan onlarca vatandaş bastıran tipide karda mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri karda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken bölgede ekiplerin kurtarma çalışmalarını tamamladığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Günlerdir kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda kar keyfi yaşamak için Manisa, İzmir ve çevre illerden gelen onlarca aile bastıran tipi ve kar yağışı sonrası milli parkta mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri karda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken ailelerin çoğu ekiplerin araçlarıyla Spil Konukevi'ne götürüldü. Öncelikle bebek ve çocukları olan aileleri kurtaran ekipler bölgede mahsur kalan kimse kalmayana kadar tipi şartlarında büyük bir özveriyle çalıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa Spil Dağı Milli Parklar Müdürü Halil Ernalçacı ve AFAD ekipleri görevlerinin başında mahsur kalan aileleri kurtarırken vatandaşları da daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Aracıyla yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kalan vatandaşlardan Yılmaz Sümen, aracının rampayı çıkamadığını ve çekici beklediğini söylerken gelen çekicinin de Sümen'in aracının yaklaşık 1 kilometre gerisinde yolda kaldığı öğrenildi. Sümen AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaklaşık 30 santimetre kar kalınlığı tipi altında vatandaşları kurtaran ekiplerin başında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, "Fırtına var. Vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ediyoruz. Bütün girişlere haber verdik araç alınmaması için. Kurtardığımız vatandaşları konukevine yerleştirdik. Vatandaşlarımız gelmesinler. Özellikle zincirsiz geliyorlar. Zincirsiz geldikleri için yolda kalıyorlar ve onlar kaldığı için arkadan gelen araçlarda kalıyor. Şuan 3 ekip olarak buradayız. AFAD ve Milli Parklar ekipleri de burada hep birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı kurtardıktan sonra araçları bulundukları yerden çekeceğiz." dedi.

AFAD ekipleri de kurtarılan aileleri konukevine yerleştirirken öncelikli olarak yakıtı az olan ve bebekli aileleri kurtarmakla başladıklarını söyledi.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ise, "Yolda kalan araçlar için AFAD ve İtfaiye ile birlikte çalışıyoruz. 3-4 araç kaldı. Bazıları da araçlarını bıraktı. Onları da kurtarıp konukevine yerleştireceğiz. Yarın için de hava şartlarının bu şekilde olacağını öğrendik. Bizler hazırlıklı bir şekilde buradayız." derken, kurtarılan vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti.