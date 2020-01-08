Kar nedeniyle Spil'e 2 gündür ulaşım kapalı

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı aralıksız kar yağışı nedeniyle 2 gündür Manisa yönünden ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Spil'de yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken İzmir yönünden Spil yolunun açık olduğu öğrenildi.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'na aralıksız devam eden kar yağışı bazı bölgelerde 2 metre yüksekliğe ulaştı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken 2 gündür Spil'e Manisa tarafından ulaşım sağlanamıyor.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda şu uyarılara yer verdi:

"Spil Dağı Milli Parkımızın İzmir Girişi açılmıştır. Ziyaretçilerimiz lütfen zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmasınlar. Manisa girişinin açılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmaktadır. Yol boyunca ateş yakmak ve satış yapmak yasaktır. Lütfen milli park görevlilerimizin ikazlarına uyalım."