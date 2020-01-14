Kar yığınını gören çocuklar sevinçten çığlık attı

Yıllardır ilçe merkezine kar yağmayan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından şehir meydanına getirilen 2 kamyon kar başta çocuklar olmak üzere vatandaşları mutlu etti. Kamyonlarla gelen karı sevinç çığlıklarıyla karşılayan çocuklar doyasıya kartopu oynadı.

Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylasından iki kamyon kar taşınarak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda kar gelmesini bekleyen vatandaşlar ve öğrenciler kar kamyonlarının gelmesiyle birlikte sevinç çığlıkları attı. Karın meydana dökülmesiyle birlikte kartopu oynamaya başlayan öğrenciler ve vatandaşlar doyasıya kartopu oynadı, kardan adam yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meydanda kar kamyonlarının gelmesini bekleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun etrafını saran çocuklar başkana sarılarak teşekkür etti. Yıllardır kar görmeyen vatandaşlar Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “İklim olarak, Alaşehir merkez ve ova mahallelerimize genellikle kar yağışı olmaz. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bu hasretlerini giderebilmek için Horzum Embelli Ceycey Yaylasından tertemiz iki kamyon kar getirdik. Dağlarımıza bu yıl bereketi ile birlikte kar geldi, ama şehir merkezimize kar yağmadı. Biz de dağlarda yağan karlarımızı Alaşehir meydanında çocuklarımıza buluşturduk ve bir kartopu etkinliği düzenledik. Bugün karla buluşmuş oldular hepsine iyi eğlenceler diliyorum” dedi.