Karacaali'de içme suyu çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde 10 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile Manisa'nın dört bir yanında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde de 10 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde mahallede yürütülen 12 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması ise devam ediyor. Altyapının tamamlanmasının ardından ekipler 55 bin metrekarelik alanda kilit parke ve bordür taşı uygulaması gerçekleştirecek. Ayrıca mahalleye 200 metreküp kapasitesinde yeni bir içme suyu deposu da inşa edilerek, foseptik imalatı gerçekleştirilecek.

Karacaali Mahalle Muhtarı Adem Kır, “Mahallemizde altyapı konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk. Mevcut altyapımız 30-40 yıl önce mahalle halkının kendi imkanlarıyla döşediği hatlar olduğu için sürekli patlak ve arıza meydana geliyordu. Şimdi hatlarımız güzel bir şekilde yapılıyor. Hizmetlerden gayet memnunuz. Devamını da bekliyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.